RC Lens : le Stade Rennais, Danso, la hiérarchie des gardiens... Haise avait des choses à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le point sur l'effectif

"Saïd est en reprise individuelle. Il sera pas dans le groupe. Haïdara s'est blessé au mollet en début de semaine, il sera indisponible. Gradit et Medina sont suspendus. Jean a fait une très bonne semaine d'entrainement, il a participé à toutes les séances sans être ménagé. Boli a été un peu ménagé mais il a fait de bonnes séances."

L'arrivée de Frankowski

"Il est arrivé hier, il a fait une petite séance avec les préparateurs physiques pour évacuer le voyage. On avait envie qu'il nous rejoigne mais faut parfois des départs pour faire des recrutements. Il est bien malgré la fatigue du voyage."

La préparation

"La part de confiance est à un bon niveau car on est monté en puissance durant la préparation. La part de doute est évidemment aussi importante car on recommence un championnat. On sait d'où on vient et ce qu'on a fait. C'est important que ce soit équilibré entre les 2."

Le Stade Rennais

"On a vu Rennes contre le Torino on voit qu'il y a une vraie montée en puissance."

Le Mercato

"Si Kevin Danso est dans les murs, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas encore officiel. S'il signe, ça ajoutera de la belle concurrence. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer en défense ou au milieu de terrain."

La hiérarchie des gardiens

"Jean-Louis Leca sera le numéro 1. Il commence la saison comme titulaire. Wuilker Farinez a passé des étapes, c'est plus un 1 bis qu'un 2. C'est l'avenir du RC Lens. Après à quel moment ça se fera, je ne le sais pas aujourd'hui, mais c'est l'avenir. Je n'oublie pas ce que Jean-Louis réalise. Je suis très content de les avoir."

🎥 Suivez la 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞



⏺️ Le live de Franck Haise et @yannickcahuzac avant #SRFCRCL c'est ici 👇https://t.co/Cyvoe7R91c#JourDeConf — Racing Club de Lens (@RCLens) August 6, 2021