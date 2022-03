RC Lens : les Sang et Or accueillent un nouveau soutien énergisant

Zapping But! Football Club RC Lens : qui doit accompagner Kalimuendo en attaque ?

Confirmant sa première bonne saison dans l'élite avec un jeu toujours aussi séduisant, le RC Lens continue de convaincre les sponsors dans son sillage. Les bonnes performances et le dynamisme de l'équipe de Franck Haise ont permis d'attirer un nouveau partenaire dont le lien a été entériné ce mercredi.

En effet, dans un communiqué officiel, RC Lens a acté l'arrivée du laboratoire PileJe, grand acteur de la santé et de la micro-nutrition, parmi les marques souhaitant s'associer aux Sang et Or.

« Le partenariat avec les sportifs de haut niveau repose sur un suivi individualisé précis, ADN et spécificité du laboratoire PiLeJe. Entrainements, épreuves, préparation et récupération des compétitions, la pratique intensive du sport met le corps à rude épreuve. Pour être au plus près des besoins spécifiques des sportifs, PiLeJe travaille en étroite collaboration avec les médecins, les diététiciens ou encore le staff de la performance. Ce véritable travail d’équipe, associé à l’efficacité des solutions de santé PiLeJe, crée une véritable synergie pour un partenariat gagnant », peut-on lire dans le communiqué du club.

Le Racing performe, un partenariat prend forme 💪🏻 @PiLeJe, acteur référent de la micronutrition rejoint le club Sang et Or !



👉 https://t.co/hxBdmBdOJM#PiLeJe pic.twitter.com/KHiRgjs8F7 — Racing Club de Lens (@RCLens) March 2, 2022