RC Lens : les Sang et Or en passe de faire tomber un record du PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

C'est déjà, assurément, une très belle histoire. Celle d'un club, le RC Lens, et d'un groupe, celui de Franck Haise, qui est en passe de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions au terme d'une saison exceptionnelle. Certes, le titre de champion ne sera pas là, justement décerné au PSG qui va en conquérir un onzième, record absolu en France.

Et à propos de record, toujours, le RC Lens pourrait en chiper un au club de la capitale. Celui de meilleur dauphin dans l'histoire du foot français. Avec 78 points, les joueurs de Haise ne sont qu'à cinq unités du PSG 2016-2017, qui avait terminé derrière l'AS Monaco. Mais un succès face à Ajaccio et un autre, dans une semaine, sur le terrain d'Auxerre et les Lensois comptabiliseront 84 points.