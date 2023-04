RC Lens - Mercato : un cador de Premier League entre dans la danse pour Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Loïs Openda attise les convoitises ! Auteur de 17 buts en 34 matchs de Ligue 1 avec le RC Lens, le buteur belge réalise un très bon exercice pour sa première saison avec les Sang et Or. Des performances qui attirent l’œil des écuries anglaises qui voient en l’international belge le futur de la Premier League. Future doublure de Jesus ? Selon les informations du Daily Mail, Arsenal s’intéresserait de près à Loïs Openda pour un éventuel transfert cet été. Les Gunners seraient à la recherche d'un attaquant pour assurer la rotation et soulager Gabriel Jesus. Aston Villa serait déjà dans la course pour signer l’international belge de 23 ans qui brille en Ligue 1. En contrat jusqu’en juin 2027 avec le RC Lens, il est évalué à 20 millions d’euros par le site Transfermarkt. Les enchères pourraient monter cet été ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle pour les Sang et Or, affaire à suivre… Qui de mieux que Loïs Openda pour le "On les a chicotés" 🎵😍



Doublé + passe décisive ce soir 👏#RCLASM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/7vR3aKtxv1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 22, 2023

Pour résumer Arsenal s’intéresserait au buteur international belge du RC Lens, Loïs Openda (23 ans). Les enchères pourraient monter cet été pour l'avant-centre lensois ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle pour les Sang et Or, affaire à suivre…

Thomas Salis

Rédacteur