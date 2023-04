RC Lens : Oughourlian cherche du renfort, une manne importante arrive en 2025 !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Auteur d'une brillante saison qui devrait lui permettre de retrouver l'Europe et les revenus associés, le RC Lens est en travail perpétuel pour se stabiliser dans la première moitié de Ligue 1 pour les années futures. Comme le rapporte L'Equipe, Joseph Oughourlian, le président et actionnaire majoritaire du Racing, cherche toujours un actionnaire minoritaire pour s'associer à Amber Capital et continuer à faire croitre les revenus des Sang et Or. Le RC Lens bientôt à nouveau propriétaire de ses droits publicitaires L'homme d'affaires, qui n'a plus remis au pot depuis 2021, devrait prochainement récupérer quelques leviers pour doper les revenus de son club. Le quotidien sportif nous apprend notamment que le RC Lens, qui avait été contraint de céder ses droits publicitaires pour survivre à la descente en Ligue 2 de 2008, devrait les récupérer à l'horizon 2025-2027. Une manne loin d'être négligeable quand on sait que Lens, qui remplit déjà Bollaert depuis 21 matchs, songe à de nouvelles possibilités pour développer ses revenus et ses hospitalités...

