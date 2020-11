RC Lens : Pierre Ménès a identifié le chaînon manquant pour tutoyer les sommets

Le RC Lens est décidément surprenant cette saison. Après deux matches reportés contre le FC Nantes puis l’OM, les Sang et Or semblaient se diriger tout droit vers une défaite qui leur tendait les bras contre le Stade de Reims quand a surgi le sauveur Florian Sotoca.

De deux coups très inspirés, l’attaquant du RC Lens a trouvé les filets et permis à son équipe de revenir à égalité dans le temps additionnel (4-4). Pierre Ménès a été particulièrement attentif à cette re contre riche en buts et en spectacle. Aussi, il voit haut pour le Racing... surtout quand il aura retrouvé un stade Bollaert plein à craquer.

« Le jour où il y aura de nouveau du public à Bollaert... »

« On a eu droit à un duel incroyable entre Lens et Reims, s’est félicité Ménès sur son blog. Longtemps en difficulté pour la simple et bonne raison qu’ils n’avaient pas joué depuis trois semaines avec le COVID, les Sang et Or ont connu de gros problèmes défensifs, Leca étant lui aussi très peu inspiré. Mais sur deux buts de Sotoca en toute fin de match, les hommes de Franck Haise ont égalisé et montré que, même quand ils ne sont pas bien, ils ont des tripes et du coeur. Et pourtant, ils évoluent dans un Bollaert vide. Le jour où il y aura de nouveau du public dans ce stade - si tant est que cela arrive cette saison - cela changera beaucoup de choses pour le club nordiste, qui réalise déjà un très beau début de saison. »