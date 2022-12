RC Lens, PSG : Franck Haise a reçu des belles éloges de Christophe Galtier

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le deuxième de Ligue 1 qui accueille premier ! Dimanche soir à Bollaert (21 heures), Lensois et Parisiens vont s'affronter dans une rencontre de prestige du championnat de France pour leur premier match de l'année 2023. Une affiche qui promet un beau spectacle, entre une équipe du RC Lens qui produit un jeu séduisant et un PSG rayonnant mené par sa star Kylian Mbappé. Avant ce choc, le coach du club de la capitale Christophe Galtier a tenu a féliciter son homologue des Sang et Or.

« Un très bon tacticien »

« C'est un très bon manager, un très bon tacticien et une très bonne personne sur un plan humain. Il fait progresser son équipe chaque saison avec un modèle de jeu clairement identifié mais il amélioré les défauts que le RC Lens pouvaient avoir il y a deux ans. Ça devient une équipe redoutable de notre championnat », a déclaré Christophe Galtier sur PSG TV.