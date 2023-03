RC Lens : Seko Fofana fait encore polémique en Côte d'Ivoire

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Entre Seko Fofana et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amour contrariée. Le capitaine du RC Lens n'hésite pas à faire l'impasse sur sa sélection quand sa situation en club est compliquée ou quand les matches s'accumulent et, forcément, cela passe mal dans son pays d'origine. Cette semaine encore, il ne participera pas aux deux matches contre les Comores, suite à un accord avec le sélectionneur, Jean-Louis Gasset. Ces deux matches sont en effet considérés comme amicaux pour les Elephants puisqu'ils sont déjà qualifiés pour la CAN 2024 en tant que pays organisateur.

Pour autant, l'absence de Fofana fait causer, notamment Serge Aurier, qui a déclaré à Canal+ Sport Afrique : « Je pense que chacun a son avis personnel, mais la décision, elle va à l’entraîneur. Comme je l’ai toujours dit, nous, nous sommes des acteurs et forcément, on aurait bien aimé avoir Seko avec nous. Mais nous, on est focus sur ceux qui sont là et ceux qui ont répondu présent, qui ont envie de pouvoir aller gagner ces deux matchs-là et construire quelque chose. Après, la discussion entre lui et le coach, nous, on ne la connaît pas, donc on ne rentre pas dans les détails. Mais on prépare quelque chose donc il faut que tout le monde soit là. C’est important ».