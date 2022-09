RC Lens : Sotoca calme l'euphorie avec un terrible précédent

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Cinq victoires et deux nuls lors des sept premières journées, seize buts inscrits, un Bollaert systématiquement à guichets fermés, Seko Fofana prolongé alors qu'il était sur le départ... Le début de saison est idyllique pour le RC Lens. Mais après la victoire sur Troyes (1-0) ayant permis aux Sang et Or de prendre momentanément les commandes de la L1, Florian Sotoca a tenu à calmer le jeu, rappelant que la saison dernière, lui et ses partenaires étaient également partis pied au plancher avant de s'effondrer après un succès sur... l'ESTAC.

« Dix-sept points sur 21, on ne pouvait pas rêver mieux. Quatre matches à Bollaert, 4 guichets fermés, 4 victoires… Il y a tout qui va bien pour nous, mais on sait que le foot, surtout en Ligue 1, ça peut aller vite dans un sens ou dans l’autre. On sait qu’on a un déplacement compliqué à Nantes qui arrive, mais si on garde cet état d’esprit, ce plaisir de jouer ensemble, on pourra faire une belle saison. Restons concentrés et travailleurs. L’an dernier, après Troyes que l’on bat 4-0, on en prend quatre à Brest. Restons mesurés. On sait qu’on a une belle équipe. On est ambitieux, mais on sait que le championnat est très long. Il y a de belles équipes mieux armées pour normalement finir devant nous. On veut se maintenir le plus rapidement possible et on rêvera après. »