RC Lens : un supporter prend très cher pour des fumigènes

Dans son rapport sur l'amélioration des relations entre la Ligue et les supporters, le criminologue Alain Bauer prône, entre autres choses, une plus grande tolérance vis-à-vis des fumigènes. Plutôt qu'une répression aveugle, il pense qu'il vaudrait mieux un usage encadré, avec les ultras définissant à l'avance combien ils vont en utiliser, comment, etc. Une bonne idée, clairement, qui mériterait d'être mise en application le plus tôt possible. Parce qu'on apprend qu'un supporter lensois, jugé vendredi dernier par le tribunal de Béthune pour avoir craqué des fumigènes contre Rennes et Saint-Etienne en début de saison dernière, a écopé de... cinq mois de prison ferme ! Il pourra toutefois appliquer la sentence avec un bracelet électronique. Mais que la sanction est forte pour un simple craquage ! Courage à ce supporter du Racing Club de Lens.



En 2022, il est toujours mieux de vendre de la drogue à des gamins de 13 ans ou encore frapper des innocents pour éviter les ennuies.



Libérez notre football, merde ! pic.twitter.com/tNAafYB09p — 𝗠SV FOOT 🦅 (@MSVFoot) December 13, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur