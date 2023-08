RC Lens : Varane ému à l'heure de retrouver son club formateur

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Trois jours après le 0-0 contre le Torino à Bollaert, le RC Lens va connaître un nouveau sommet dans sa préparation avec un choc à Old Trafford face à Manchester United. Une visite dans le Théâtre des Rêves qui sera marquée par des retrouvailles entre Raphaël Varane et son club formateur. Le défenseur des Red Devils a passé huit ans à La Gaillette avant de jouer une seule saison chez les pros (2010-11) et d'être transféré dans la foulée au Real Madrid.

"C’est vraiment un match spécial"

Pour La Voix du Nord, il est revenu sur ces premières retrouvailles sur le pré avec son ancien club : « Pour moi, c’est vraiment un match spécial. J’ai beaucoup de souvenirs en tant qu’enfant quand j’étais à Lens donc c’est forcément un peu spécial. Lens a un jeu offensif, ils évoluent avec un pressing haut et très intense sur le terrain. Ça court beaucoup et ils se créent de nombreuses occasions à chaque match. Ce sera très intéressant de les affronter. C’est une très bonne équipe ». Le Varane a cependant fait savoir qu'il n'aimerait pas retrouver les Sang et Or en Champions League...

