RC Strasbourg : Stéphan déplore une pluie d'absents pour le RC Lens et a un mot pour Clauss

Le RC Strasbourg reçoit ce dimanche le RC Lens, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. À deux jours de cette rencontre, l'entraîneur du RCSA, Julien Stéphan, était présent en conférence de presse où il a annoncé les absences d'Ismaël Doukouré, Maxime Le Marchand, Lucas Perrin, Sanjin Prcic, Nordine Kandil et Adrien Thomasson.

Julien Stéphan s'est ensuite exprimé sur la première convocation en équipe de France de Jonathan Clauss. "Ce qui est intéressant avec Jonathan Clauss, c’est de regarder aussi son parcours et voir qu’on peut arriver au haut niveau de différentes manières. Peut-être qu’à un moment donné il n’était pas prêt pour le très haut niveau, sinon il aurait tout de suite joué en pro et en Ligue 1 en sortant de Strasbourg, ce qui n’a pas été le cas. Il a été amené à jouer dans certains clubs amateurs et à franchir les étapes de manière très intelligente parce qu’il n’a jamais renoncé ni brûlé les étapes. Ca l’a amené au très haut niveau. C’est un joueur moderne, capable d’attaquer, d’animer énormément son couloir, il est ultra décisif, a une qualité de pied très au-dessus de la moyenne, une sensibilité sur le jeu très intéressante. Il a comblé certains petits manques par énormément de travail. Ca en fait un joueur majeur à son poste en Ligue 1 aujourd’hui et il a confirmé contre l’Afrique du Sud qu’il était capable d’être performant au très haut niveau."

