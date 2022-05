Troyes – Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour son match du maintien face au Racing, Bruno Irles a quelques soucis. Iké Ugbo est incertain. Tout comme Adil Rami. Si Youssouf Koné est absent, Troyes peut néanmoins compter sur les retours de Lebo Mothiba et Gauthier Gallon sur ce match.

Les absents du côté de Troyes : Y.Koné, Azamoum (blessés), Domingues, Ilic, Metinho, Chadli, Suk (choix).

Sans Leca ni Kakuta

Pour cet avant-dernier match de la saison, Franck Haise a convoqué un groupe de 20 joueurs. Seuls deux éléments manquent à l'appel : Jean-Louis Leca (blessé au doigt et suspendu) et Gaël Kakuta (ischio-jambiers).

Les absents du côté de Lens : Leca (suspendu), Kakuta (blessé).

Troyes : Moulin – I.Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Salmier, A.Conté -M.Baldé, Kouamé, Tardieu (cap.), Chavalerin – Mothiba.

Lens : Farinez – Gradit, Danso, Médina – Clauss, Se.Fofana (cap.), Doucouré, Haïdara – Pereira da Costa – Kalimuendo, Sotoca.

Ce samedi soir (21h, sur Prime Vidéo), Troyes reçoit Lens au stade de l'Aube pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur