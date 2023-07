Wolfsburg - RC Lens : les Sang et Or obtiennent le nul, une recrue fait ses grands débuts

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Pour son cinquième match de préparation ce samedi, le RC Lens avait rendez-vous face au VFL Wolfsburg à l'AOK Stadion. Soutenus par 200 valeureux supporters qui avaient fait le déplacement, les Sang et Or ont démarré avec un onze quasiment type même si Florian Sotoca et la recrue Andy Diouf prenaient place sur le banc. L'équipe de Franck Haise a dominé le début de partie en se montrant très solide défensivement lors du premier acte. Offensivement, Guilavogui (27'), Fulgini (41') puis Frankowski (44') se sont procurés des situations sans parvenir à trouver la faille. A la mi-temps, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Khusanov fait ses débuts

En seconde période, de nombreux changements chez les Allemands de Niko Kovac ont rééquilibré les débats. Côté lensois aussi, du turnover a été effectué avec les entrées successives de Sotoca, Diouf, Haïdara et Cortes à l'heure de jeu. Peu mis en danger hormis sur un sauvetage sur la ligne de Danso (61'), Brice Samba a finalement cédé sur une tête de Baku (76'). Mais le RC Lens n'aura été mené que cinq minutes jusqu'à l'égalisation de Machado, grâce à un centre bien involontaire (81'). Les dernières minutes de la rencontre auront également permis de voir à l'œuvre la nouvelle recrue en défense, Abdukodir Khusanov, entré en jeu à la place de Danso. Score final et plutôt logique de 1-1. Le prochain match des Sang et Or aura lieu mercredi (19h), face au Torino.

Le onze lensois : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Spierings, Abdul Samed, Pereira da Costa - Fulgini, Thomasson - Guilavogui

