RC Lens - Mercato : quatre cadors sur le départ cet été, coup de théâtre pour Fofana ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Au repos forcé en raison de la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC (samedi, 21h), le RC Lens peut sortir le popcorn pour assister aux matches de Ligue 1 ce week-end. Notamment la rencontre piège pour l’OM contre l’AJ Auxerre, dimanche en clôture de la 33e journée (20h45). En attendant, L’Équipe s’est penchée sur les hommes forts du RC Lens qui pourraient faire leurs valises au mercato estival : Loïs Openda, Kevin Danso, Seko Fofana et Facundo Medina.

Fofana tenté de rester à Lens ?

Si on sait que l’OM est intéressé par l’attaquant belge, auteur de 17 buts pour sa première saison en France, aura forcément des sollicitations, venues notamment de Premier League... où Danso se voit à l’avenir. Au sujet de Fofana, il pourrait toujours y avoir une cession même si l’Ivoirien pourrait être tenté par une année supplémentaire pour le retour probable de la Coupe d’Europe à Bollaert.

À vos agendas ! La programmation pour #FCLRCL est connue 💥



⚽️ #J3⃣6⃣

🆚 @FCLorient

🗓 Dimanche 21 mai à 17h05

📍 Stade du Moustoir#FierDEtreLensois pic.twitter.com/66675XR4fn — Racing Club de Lens (@RCLens) April 27, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le RC Lens pourrait perdre quatre de ses maillons forts au cours du prochain mercato estival : Loïs Openda, Kevin Danso, Seko Fofana et Facundo Medina. Pour le milieu de terrain ivoirien, l'idée de rester à Bollaert pourrait primer.

Bastien Aubert

Rédacteur