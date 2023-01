RC Lens - Mercato : à la lutte avec le LOSC pour un attaquant de Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

En conférence de presse hier, avant le déplacement à Troyes samedi, Franck Haise a expliqué qu'il était très satisfait du mercato hivernal du RC Lens et qu'il ne devrait plus y avoir de mouvements d'ici mardi prochain. Info ou intox, toujours est-il que quelques heures plus tard, Ouest-France citait les Sang et Or comme principaux courtisans d'un attaquant de Ligue 2 très prometteur.

Cet attaquant, c'est Norman Bassette. A 18 ans, le Belge commence à percer au Stade Malherbe de Caen mais c'est surtout en Coupe Gambardella qu'il a brillé la saison passé, emmenant les U19 normands jusqu'en finale (perdue aux tirs au but face à l'OL). Des 8es jusqu'aux demies, l'attaquant a marqué cinq buts. Il s'agirait donc d'un pari sur l'avenir pour les Sang et Or, qui doivent toutefois composer avec la concurrence du RC Strasbourg et de... Lille sur ce dossier.