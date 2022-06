RC Lens - Mercato : Adam Buksa déjà promis à la Premier League ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens n'a pas encore officialisé sa signature, Adam Buksa (New England Révolution, 25 ans) sera bien l'un des attaquants des Sang et Or la saison prochaine. Ancien international polonais, Jacek Bak a donné son avis sur ce choix au média local Futbol News.

Pour l'ancien défenseur de l'OL et de Lens, la rencontre entre le Racing et Buksa peut faire des étincelles : « Je pense qu’ils avaient besoin d’un attaquant comme Buksa. Un grand, qui joue bien de la tête et dos au but, qui tiendra le ballon et le conservera. Ce n’est peut-être pas un attaquant spectaculaire, mais il est efficace. Il fera ce qui est nécessaire pour l’équipe ».

« Il aura probablement des offres venues d'Angleterre par la suite »

Et Jacek Bak voit d'ailleurs le RC Lens comme un tremplin parfait pour l'attaquant international polonais : « Il a connu une grosse évolution ces derniers mois. Il est apparu en équipe nationale polonaise notamment. Lorsqu’il évoluera dans le championnat français, sa valeur augmentera considérablement. Il marquera quelques buts de la tête et il aura probablement des offres venues d’Angleterre par la suite, car la Ligue 1 est surveillé par des scouts et des entraîneurs anglais. 10 buts lors de sa première saison seraient un bon résultat pour lui. »

Alexandre Corboz

Rédacteur