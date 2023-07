RC Lens – Mercato : après Openda, un deuxième buteur vers la sortie

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Absent du premier match amical du RC Lens face à Dunkerque (4-4), Adam Buksa a été placé sur la liste des transferts par les Sang et Or. C'est en effet ce qu'a confirmé Franck Haise, questionné sur l'absence du buteur polonais après le petit derby du Nord. Le Polonais est attendu à Antalyaspor Si l'on en croit La Voix du Nord, on est plus proche que jamais d'un départ pour l'ancien joueur des New England qui est attendu en prêt du côté d'Antalyaspor (D1 turque). Il s'agit quand même d'un vrai gâchis pour Lens qui a recruté l'avant-centre pour 6 M€ en MLS et ne l'a vu que 93 petites minutes cette saison à cause de ses trop nombreuses blessures. Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens est tout proche de finaliser le départ du polonais Adam Buksa. De retour de blessure et en quête d'un projet pour se relancer, l'ancien joueur des New England en MLS devrait être prêté en D1 turque à Antalyaspor.

Alexandre Corboz

Rédacteur