RC Lens - Mercato : c'est officiel pour Fofana

Seko Fofana du RC Lens à Al-Nassr, c'est officiel. Le club saoudien de Cristiano Ronaldo annonce ce mardi la signature du milieu ivoirien. Direction Al-Nassr Fofana avait fait ses adieux quelques instants plus tôt... "Chers supporters lensois. Il y a quelques jours encore, je n’imaginais pas vous dire ces mots. Pourtant, après trois saisons passées ensemble, il est venu le temps de vous dire au revoir. Merci pour tout, captain Seko." " لأفعـل كل شيء من أجـل هذا الشعـار "

سيكـو هُنـا 💛#فوفانا_نصراوي pic.twitter.com/3jDL1zInAw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 18, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Seko Fofana du RC Lens à Al-Nassr, c'est officiel. Le club saoudien de Cristiano Ronaldo annonce ce mardi la signature du milieu ivoirien. Seko Fofana avait fait ses adieux aux supporters lensois quelques instants plus tôt...

Laurent HESS

Rédacteur