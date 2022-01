RC Lens - Mercato : ça coince pour Lukasz Poreba avec les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

En préparation de la succession de Yannick Cahuzac et des éventuels départs de l'été (Seko Fofana, Cheick Doucouré), le RC Lens cherche à recruter un milieu supplémentaire et a jeté son dévolu sur le prometteur Lukasz Poreba (Zaglebie Lubin, 21 ans).

Le Zaglebie Lubin veut trois fois plus d'argent

Toutefois, si l'on en croit la presse polonaise et plus particulièrement le média Przeglad Sportowy, on est encore assez loin d'un accord. En effet, si le Racing a proposé 350 000€ (+ un pourcentage à la revente) pour récupérer l'international Espoirs dès le mois de janvier et lui offrir six mois d'adaptation, le Zaglebie Lubin est beaucoup plus gourmand.

Considérant pouvoir toucher la même somme d'argent avec le paiement des indemnités de formation, le modeste club polonais réclame trois fois plus, soit un peu plus de 1 M€. Lens franchira-t-il le cap pour griller la concurrence ?