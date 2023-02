RC Lens - Mercato : Danso a des envies d'ailleurs

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Arrivé à l'été 2021 au RC Lens en provenance d'Augsbourg, Kevin Danso crève l'écran avec les Sang et Or au point de devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Dans une interview accordée au média allemand Kicker, l'Autrichien a affiché haut et fort ses ambitions, laissant entendre qu'il rêvait plus grand que le RC Lens.

Podcast Men's Up Life

"Je veux jouer au plus haut niveau"

"Quand on est footballeur professionnel, on rêve de remporter des titres et de grands succès. Pour moi, ce sera toujours un rêve de gagner la Coupe du monde. Ce serait le plus grand de tous, même si ce sera bien sûr très, très difficile. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. J’ai beaucoup d’objectifs personnels, je veux jouer au plus haut niveau et je crois que je peux le faire. Je travaille dur chaque jour pour que cela se produise à un moment donné."

Danso im Interview: "Manchmal muss man das in die eigenen Händen nehmen" - ÖFB-Legionär überzeugt in Frankreich https://t.co/kUnthJz9rs — kicker ⬢ Österreich (@kicker_AUT) February 21, 2023

Pour résumer Dans une interview accordée au média allemand Kicker, le défenseur central du RC Lens, Kevin Danso, a affiché haut et fort ses ambitions, laissant entendre qu'il rêvait plus grand que le club artésien.

Fabien Chorlet

Rédacteur