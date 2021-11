RC Lens - Mercato : Facundo Medina dans le viseur d'un géant espagnol pour janvier

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Auteur d'une première expérience européenne remarquable depuis son arrivée à Lens à l'été 2020, Facundo Medina est suivi par de nombreux grands clubs, dont Manchester United. Mais le principal danger pour les Sang et Or concernant son défenseur central argentin pourrait venir d'Espagne. Et il pourrait se manifester pas plus tard qu'en janvier !

En effet, l'Atlético Madrid aurait coché son nom sur ses tablettes, au même titre que Juan Foyth (23 ans, Villarreal), Lucas Verissimo (26 ans, Benfica) et Attila Szalai (23 ans, Fenerbahçe). Les Colchoneros ne passeront à l'action que si l'un de leurs défenseurs est blessé. Cela fait beaucoup de conditions mais la menace existe tout de même pour le RC Lens concernant l'un de ses titulaires.

Los candidatos que maneja el Atletico en caso de que haya alguna baja en defensa



Facundo Medina 🇦🇷 22 años (Lens)

Juan Foyth🇦🇷 23 años (Villarreal)

Lucas Verissimo 🇧🇷 26 años (Benfica)

Attila Szalai 🇭🇺 23 años (Fenerbahce)



Supeditado a posibles bajas como la de Felipe. pic.twitter.com/fG6h4zJVyG — RumoreATM (@MercadoATM) October 1, 2021