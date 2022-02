RC Lens - Mercato : Fofana fait douter un géant européen à propos d'une star du LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Il y a quelques jours, le journaliste italien Nicolò Schira a révélé que Renato Sanches avait décidé de ne pas prolonger avec le LOSC afin de favoriser son départ cet été (il est sous contrat jusqu'en 2023). Et que son agent, Jorge Mendes, avait déjà pris contact avec l'AC Milan, en quête d'un remplaçant à son Ivoirien Franck Kessié, en fin de contrat en juin et qui serait très proche du FC Barcelone.

Seulement, depuis ce week-end, la réflexion des Rossoneri aurait évolué. En effet, le magnifique but inscrit par Seko Fofana face aux Girondins de Bordeaux (3-2) et la nouvelle belle prestation du capitaine du RC Lens alors qu'il était blessé a tapé dans l’œil des recruteurs du Milan, mais pas que... La Gazzetta dello Sport explique que Fofana a fait un retour en force sur les tablettes des dirigeants lombards en vue de la saison prochaine. L'aspect financier n'est pas à négliger pour le Milan, qui est très loin d'avoir retrouvé sa puissance économique des années Berlusconi : Sanches coûterait dans les 30 M€, Fofana presque moitié moins (18 M€)...

«Tu préfères être le roi ici ou un valet à l’AC Milan ou Everton ?» Du Paris FC à Lens en passant par Manchester City, voici l'histoire de Seko Fofana. https://t.co/HRPD9sHqOt — Romain Baheux (@RBaheux) January 22, 2022