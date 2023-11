RC Lens - Mercato : Haise a été déterminant pour la venue d'un joueur

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Les carrières ne tiennent parfois qu'à un fil. Ou plutôt à un coup de fil. En l'occurrence celui qu'a eu Nampalys Mendy il y a quelques semaines alors qu'il était sans club au sortir d'une saison galère avec le club anglais de Leicester. Le milieu de terrain des Sang et Or, comme il le raconte dans l'Equipe, n'avait que quelques contacts pour un nouveau challenge, mais une idée fixe : ne pas revenir en Ligue 1. Et pourtant.

"Ce qui m'a fait basculer, c'est surtout l'homme"

"La Ligue 1, je connaissais déjà et c'était non. C'était catégorique dans ma tête et je voulais plutôt continuer à l'étranger. Mais j'ai parlé avec le coach et tout s'est accéléré. Tout s'est éclairé. On a échangé en visio avec Franck Haise et j'ai pu voir sa sincérité. Ce qui m'a fait basculer, c'est surtout l'homme, son honnêteté, sa franchise. Il ne m'a rien promis, mais j'ai pu voir sur son visage que tout ce qu'il disait ce n'était pass des paroles en l'air."

Résultat, le 4 septembre dernier, Nampalys Mendy signait au RC Lens en qualité de joker.

