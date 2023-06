RC Lens - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir de Samba !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance de Nottingham Forrest, Brice Samba a réalisé une magnifique première saison avec le club artésien. Au point qu'il a remporté le Trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison 2022-2023.

Samba sur le départ dès cet été ?

Mais alors qu'il pourrait connaître ce vendredi sa première sélection avec l'équipe de France, l'ancien portier de l'OM serait suivi par plusieurs cadors européens, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe. "La valse possible des gardiens dans un certain nombre de grands clubs (MU, Inter Milan, Chelsea voire AC Milan) pourrait lui ouvrir des portes. Le gardien lensois n'a jamais caché son ambition. Compte tenu de ces possibles offensives, rien n'est acté quant à son avenir à court terme", précise le quotidien sportif.

🔴🔶 RC Lens - Mercato : envoyé à l'OGC Nice, Samba répond et fait une annonce forte sur son avenir https://t.co/a2xP3QY9EQ — But! Lens (@But_Lens) June 14, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur