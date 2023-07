RC Lens - Mercato : le LOSC torpille la succession d’Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

La lutte pour Gift Orban (21 ans) sera acharnée jusqu’au bout. Si le RC Lens pourrait partir en pole position dans ce dossier, grâce aux liquidités assurées par ses ventres juteuses au mercato (Openda, Fofana) et sa place en Ligue des champions, le LOSC est un adversaire plus que coriace. Pour l’heure, il semblerait même que le club lillois, où Paulo Fonseca veut plusieurs recrues d’ici au 31 août prochain, serait en avance dans les négociations.

« Le LOSC a bel et bien entamé les discussions avec La Gantoise pour un transfert de Gift Orban, affirme le journaliste belge Sacha Tavolieri sur Twitter. Le buteur nigérian est intéressé à l'idée de rejoindre Lille malgré les approches de plusieurs clubs anglais. Une affaire à 25 M€ pour les Buffalos. » Si le LOSC est capable de dépasser les clubs anglais dans l'esprit d'Orban, le RC Lens n'y devrait pas peser bien lourd... 🔵 Infos #KAAGent :



🇫🇷🐶 Le #LOSC a bel et bien entamé les discussions avec La Gantoise pour un transfert de Gift #Orban.

🇳🇬 Le buteur nigérian est intéressé à l’idée de rejoindre Lille malgré les approches de plusieurs clubs anglais.

🐮 Une affaire à 25M€ pour les Buffalos.… pic.twitter.com/3YZbJtDLkT — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 25, 2023

