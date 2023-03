RC Lens - Mercato : le Racing passé à côté d'un pactole avec Banza ?

Suite à son prêt réussi à Famalicao, Simon Banza a définitivement quitté le RC Lens l'été dernier pour rester au Portugal, mais à Braga. L'attaquant a été transféré pour 3 M€. Chez les Guerriers du Minho, il poursuit sa progression avec une saison à 11 buts et 6 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues. De quoi attirer le regard d'un des trois grands du pays, en l'occurrence l'autre Sporting, celui du Portugal.

Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, les Lions auraient coché sur leurs tablettes le nom de l'attaquant de 26 ans. Ils n'ont certes pas les moyens financiers du Benfica ou de Porto mais ils ont tout de même de quoi signer un gros chèque. La valeur de Banza serait désormais de 7 M€, selon Transfermarkt. Et Braga n'ayant pas spécialement besoin de vendre depuis que QSI a intégré son capital, il faudra que le Sporting se montre convaincant. Le RC Lens pourrait regretter de ne pas avoir vendu plus cher son joueur formé à La Gaillette...

