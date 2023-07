RC Lens - Mercato : Openda officiellement à Leipzig

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'est fait ! Cette fois, plus de rebondissement concernant les négociations et l'indemnité de transfert attendue par le RC Lens : Loïs Openda quitte l'Artois après une seule, mais quelle saison, puisqu'elle s'est conclue par 24 buts en 38 matches de L1 et une qualification pour le tour de poules de la Champions League. L'attaquant belge de 23 ans, qui avait demandé à ce que le Racing le laisse rejoindre le RB Leipzig, prend donc la route de l'Allemagne pour les cinq prochaines saisons moyennant un chèque de 43 M€. Top-Transfer perfekt 🤝

Loïs Openda stürmt ab sofort für RB Leipzig!



Der 23-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten @RCLens zu RB Leipzig und erhält einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2028.



Das belgische Sturmjuwel wird künftig mit der Rückennummer 17 für uns auflaufen. pic.twitter.com/JGTXr6rOAw — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 14, 2023

C'est officiel, Loïs Openda quitte le RC Lens après une seule petite saison pour rejoindre le RB Leipzig, qui a pulvérisé son record de transfert pour l'attirer. Le club allemand va signer un chèque de 43 M€ aux Sang et Or.

