RC Lens - Mercato : Thomasson Sang et Or, c'est officiel !

Voici le communiqué du RC Lens, publié il y a quelques minutes. "Adrien Thomasson solidifie l’édifice lensois ! Élégant, polyvalent et travailleur, l’expérimenté milieu de terrain aux 265 matchs de Ligue 1 renforce les rangs sang et or en provenance du RC Strasbourg Alsace. Du haut de ses 29 ans, il s’engage au Racing Club de Lens jusqu’en 2026. Pour Adrien Thomasson, le sport est une philosophie. Grand compétiteur, le Savoyard pratique à la fois le ski alpin et le football, deux disciplines dans lesquelles il développe de bonnes facultés. Il fait ses premiers pas sur le pré à l’Amical Sportif de Bourg-Saint-Maurice, sa ville d’origine. En parallèle, il est spécialiste du slalom et participe à des compétitions de ski entre 12 et 14 ans. Très endurant, il est aussi un bon coureur à pied. Néanmoins malgré des prédispositions pluridisciplinaires, à 15 ans, il fait le choix de se concentrer exclusivement sur le ballon rond." Tome 10 : 𝐀𝐃𝐑𝐈𝐄𝐍 𝐓𝐇𝐎𝐌𝐀𝐂̧𝐎𝐍𝐍𝐈𝐗 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃𝐈𝐄𝐑 𝐋'𝐄́𝐃𝐈𝐅𝐈𝐗 🧱



📕 https://t.co/cAiw5aTW4B#Mercatix #FierDEtreLensois pic.twitter.com/L58jBwGQ3C — Racing Club de Lens (@RCLens) January 12, 2023

Pour résumer C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Le milieu de terrain du RC Strasbourg, Adrien Thomasson, rejoint le RC Lens. Il a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 2025-2026. Un bon coup des dirigeants lensois.

Benjamin Danet

Rédacteur

