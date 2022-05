RC Lens – Mercato : un cador anglais se place sur Cheick Doucouré

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

S'il est quasiment acquis que Seko Fofana quittera le RC Lens cet été, les Sang et Or pourraient aussi perdre un autre élément-clé au milieu en plus du départ à la retraite de Yannick Cahuzac.

Titulaire indiscutable aux côtés de Fofana cette saison, Cheick Doucouré (22 ans) n'a jamais caché qu'un départ de l'Artois était possible cet été, à deux ans de la fin de son contrat (2024).

Suivi par de nombreux cadors européens, le Malien intéresserait particulièrement Arsenal selon le Mirror. Reste à savoir si les Anglais passeront à l'action cet été pour un joueur valorisé aux alentours de 10 M€...

Alexandre Corboz

Rédacteur