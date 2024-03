RC Lens Mercato : un retour déjà acté pour l'été prochain !

Plus en odeur de sainteté au RC Lens où il peine à s'imposer depuis son arrivée à l'été 2022, Lukasz Poreba a été prêté cette saison avec option d'achat à Hambourg par le club artésien.

Mais alors que le milieu de terrain polonais joue très peu avec le club de deuxième division allemande depuis le début de la saison, les dirigeants du HSV ne devraient pas lever l'option d'achat incluse dans le prêt de Lukasz Poreba, si l'on en croit les informations du média allemand, Hamburger Abendblatt. Sauf retournement de situation, l'ancien joueur du Zaglebie Lubin devrait donc faire son retour chez les Sang et Or l'été prochain.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Prêté cette saison avec option d'achat à Hambourg par le RC Lens, Lukasz Poreba ne devrait pas être conservé par le club allemand à l'issue de son prêt et devrait donc faire son retour chez les Sang et Or l'été prochain.