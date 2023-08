RC Lens - Mercato : une nouvelle recrue bien connue du FC Nantes ciblée après Wahi !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Avec l’arrivée d’Elye Wahi, le RC Lens a enfin trouvé le successeur de Loïs Openda. Malgré un bon nombre de recrues, les Sangs et Or ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin et pourraient faire un nouveau coup. Garcia ciblé par Lens Un temps ciblé par le FC Nantes, Ulisses Garcia serait ciblé par le RC Lens à présent, d’après les informations de Foot Mercato. Le piston gauche suisse a disputé 29 matchs, inscrit un but et délivré 7 passes décisives la saison dernière avec les Young Boys de Berne. Sous contrat jusqu’en juin 2024, sa valeur est estimée à un peu moins de 3 millions. #rclens https://t.co/WR3g7uPVrL — Monsieur_5 ❤💛🇪🇺 (@Tomacmoi) August 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Ulisses Garcia serait ciblé par le RC Lens à présent, d’après les informations de Foot Mercato. Le piston gauche suisse a disputé 29 matchs, inscrit un but et délivré 7 passes décisives la saison dernière avec les Young Boys de Berne. Sous contrat jusqu’en juin 2024, sa valeur est estimée à un peu moins de 3 millions.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur