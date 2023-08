RC Lens - Mercato : une piste offensive a oublié, le Racing fait la place pour Aguilar

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le RC Lens a beaucoup vendu cet été, et notamment ses joueurs majeurs. En revanche, les Sang et Or n’ont pas réalisé un mercato aussi important que ce que certains auraient pu penser. Une cible du RC Lens s’est engagée en Bundesliga et un défenseur lensois devrait faire les frais de la dernière arrivée en date. Siebatcheu s’est engagé à Gladbach et Le Cardinal pourrait partir vers Brest Ciblé par le RC Lens, Jordan Siebatcheu s’est officiellement engagé au Borussia mn Mönchengladbach. L’attaquant américain de 27 ans quitte l’Union Berlin sous forme de prêt. Julien Le Cardinal est arrivé au RC Lens il y a moins d’un an. Pourtant, selon les informations du Télégraphe confirmées par Foot Mercato, Brest serait très intéressé à l’idée de l’attirer sous forme de prêt, tandis que les Lensois voudraient un transfert. L’ancien Bastiais pourrait faire les frais de l’arrivée de Ruben Aguilar (AS Monaco)… 🚨Comme révélé par Le Telegramme, Brest est actuellement le club le plus chaud pour Julien Le Cardinal mais pas d'accord pour le moment. Lens préfère pour l'instant un transfert sec et ne privilégie pas l'option du prêt. Mais tout peut vite évoluer car d'autres clubs sont là. pic.twitter.com/6OgK2YaxTi — Sébastien Denis (@sebnonda) August 31, 2023 Nachricht von Jordan an Euch 🤳#DieFohlen pic.twitter.com/zjetGdLEzX — Borussia (@borussia) August 31, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Ciblé par le RC Lens, Jordan Siebatcheu s’est officiellement engagé au Borussia Mönchengladbach. Julien Le Cardinal est arrivé au RC Lens il y a moins d’un an. Pourtant, selon les informations du Télégraphe confirmées par Foot Mercato, Brest serait très intéressé à l’idée de l’attirer sous forme de prêt, tandis que les Lensois voudraient un transfert.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur