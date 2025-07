Le parquet annonce ce 17 juillet l’ouverture d’une enquête après un signalement de Tracfin sur des dons de la part de Kylian Mbappé susceptibles d’avoir été irrégulièrement émis à cinq CRS affectés à la protection des équipes de France.

C’est la suite des révélations du Canard Enchaîné publiée mercredi… L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie pour ouvrir une enquête interne suite à un don de Kylian Mbappé effectué à cinq CRS chargés de la protection de l’équipe de France en 2023 pour un total de 180 300 euros versés par l’attaquant du Real Madrid.

Dans cette histoire, le rôle du commandant de police interpelle la police des polices car il aurait effectué des missions d’ordre privé auprès de la star des Bleus et du Real Madrid, notamment lors d’un déplacement au Cameroun. Dans la foulée, le parquet annonce ce jeudi soir l’ouverture d’une enquête après un signalement de Tracfin datant de juillet 2024. Celui-ci fait état d’« opérations financières atypiques au profit de 5 fonctionnaires de police et de 3 agents de sécurité privée», affirme le ministère public auprès de l’AFP. En précisant : «Une enquête judiciaire des chefs de travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale a été confiée à la DNE (division nationale des enquêtes – Inspection générale de la police nationale). Les investigations, par essence complexes s’agissant d’opérations financières, sont en cours afin de caractériser la commission d’infractions pénales éventuelles et d’en identifier les auteurs le cas échéant.» Le Canard enchaîné assure qu’un conseil de discipline serait prévu pour le commandant de police en automne, et qu’il doit rembourser des salaires considérés comme indûment perçus. L’avocat de ce dernier, Me Jean-Baptiste Soufron, n’a pas souhaité commenter. Affaire à suivre…