Le Real Madrid a pris son temps pour faire tomber le mur du Celta Vigo

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ça a longtemps été très laborieux pour le Real Madrid mais le plus dur est fait ! Pendant les 41 premières minutes, les hommes de Carlo Ancelotti ont buté sur un Celta Vigo replié en défense. Les Galiciens, en plus de défendre en nombre, évoluaient très bas, ce qui a considérablement gêné les champions d'Europe. Mais à la 41e minute, Vinicius Jr a réalisé un déboulé dont il a le secret dans son couloir gauche et il a centré au point de pénalty pour Marco Asensio, dont la reprise écrasé du gauche a fini dans les filets.