Après le Bayern Munich, un autre cador européen arrive sur Zidane !

Désireux de reprendre du service cet été après deux ans de chômage, Zinédine Zidane (51 ans) commence à aiguiser l’appétit des grands clubs européens. Alors que le Bayern Munich, qui cherche déjà le remplaçant de Thomas Tuchel et espère finaliser sa venue avant début avril, a coché le nom de l’ancien coach du Real Madrid dans sa short-list, un autre poste de prestige pourrait s’offrir au Champion du Monde et Ballon d’Or 1998.

En effet, comme le rapporte le journaliste turc Ekrem Konür, grand spécialiste du Mercato, « Zizou » figure à nouveau dans la liste de Manchester United pour remplacer Erik ten Hag en fin de saison. Zinédine Zidane serait en concurrence sur ce poste avec Roberto De Zerbi, Thomas Frank et Gareth Southgate.

Prêt à reprendre du service, le Français boycottera-t-il une deuxième fois Manchester après avoir repoussé cette option en 2022 dans l’espoir de récupérer l’équipe de France ? Pour rappel, le nom de Zidane circule aussi avec insistance à l’OM dans le serpent de mer de la vente du club à l’Arabie saoudite.

💣❗#MUFC 🔴 #ManUTD❗

Roberto De Zerbi, Zinédine Zidane, Thomas Frank and Gareth Southgate are being assessed as potential successors to Erik ten Hag at Manchester United should the Dutch manager leave his post at Old Trafford this summer. pic.twitter.com/SkqH8WCIq8