Coupe du Roi : le Real Madrid arrache sa qualification, Rodrygo et Benzema en héros !

Le ¼ de finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et son voisin de l'Atlético, ce jeudi soir à Santiago Bernabeu, a failli tourner à l'avantage des Colchoneros. Bien organisés, les hommes de Diego Simeone ont longtemps mené sur but d'Alvaro Morata (19e). Mendy est sorti, blessé à la cuisse (39e), et le Real a rarement inquiété Jan Oblak jusqu'à l'égalisation de Rodrygo (79e).

Un bijou de Rodrygo pour égaliser

Entré en jeu quelques instants plus tôt à la place de Federico Valverde, le Brésilien a réalisé un festival dans l'axe avec un double-contact face à Molina et une accélération foudroyante. Le derby s'est finalement décidé en prolongations. Et après l'expulsion de Savic (99e), Karim Benzema a inscrit le but de la victoire pour le Real (104e).Vinicius a signé le 3e but dans le temps additionnel (120e+2).