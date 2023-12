Grand chelem pour le Real Madrid, Naples et Copenhague en 8ème, Manchester United éliminé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si le Real Madrid n’avait plus rien à jouer, les Merengue de Carlo Ancelotti ont quand même joué le jeu en alignant une équipe sérieuse sur la pelouse de l’Union Berlin… Et en finalisant son grand chelem (2-3). En Allemagne, le Real a d’abord raté un penalty par Luka Modric avant de se faire surprendre sur un but de l’ancien Monégasque Kévin Volland (45’) mais Joselu s’est chargé de remettre les pendules à l’heure (61’ et 73’) . Si Kral pensait permettre aux Allemands de sortir la tête haute (85’), Ceballos a inscrit le but de la victoire (88’). Dans l’autre match, le Naples d’Osimhen a assuré sa seconde place dans son duel contre Braga (2-0).

MU humilié dans une poule abordable

Dans la poule A, la plus indécise, le Bayern Munich a mis prématurément fin à la saison européenne de Manchester United en s’imposant 1-0 à Old Trafford (but de Kingsley Coman). Un scénario qui profite à la surprenante équipe de Copenhague, tombeuse de Galatasaray (1-0) et qualifiée pour les huitièmes de finale à la surprise générale. Les Stambouliotes verront quant à eux la Ligue Europa.

La sensation Real Sociedad

Dans la poule D, pas de vainqueur entre l’Inter Milan et la Real Sociedad (0-0). Un résultat qui profite aux Espagnols, vainqueur de ce groupe à la différence de buts. En Autriche, Benfica s'est offert un petit miracle en battant Salzbourg (3-1) grâce à un corner direct d'Angel Di Maria et un but de Cabral dans le money-time (90'+3). Les Portugais doublent au finish leurs rivaux et signent une première victoire décisive qui sauve les apparences et la qualification en Ligue Europa.

Plus tôt dans la soirée, le groupe B avait livré son dénouement avec la victoire au bout du suspense du RC Lens face à Séville (2-1) permettant au club français d’être reversé en Ligue Europa. Dans le match entre les deux leaders pour qui les places étaient figées, Arsenal (1er) a ramené le nul (1-1) de son déplacement sur la pelouse du PSV Eindhoven (2e).

