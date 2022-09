Premiers gros tests andalous pour le Real Madrid et le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Marca : duel en très haute altitude

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne fait sa Une sur le choc entre le Real Madrid et le Betis Séville, les deux seules équipes à avoir fait le plein de points depuis le début de la saison. Cette affiche permettra notamment au Bernabeu de voir ce que les recrues comme Aurélie Tchouaméni ou Antonio Rüdiger ont dans le ventre quand la pression devient plus forte.