Real Madrid : Ancelotti donne des nouvelles de Bellingham et vend la mèche pour le mercato hivernal

"J'évaluerai demain avec Bellingham s'il peut jouer"

Bellingham

"Il a bien récupéré, il n'a pas fait toute la séance pour éviter les coups, mais il s'est senti bien. J’évaluerai demain (mercredi) avec lui s’il peut jouer."

Braga

"Ils ont très bien joué contre nous, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Il faut bien défendre contre eux, si vous baissez les bras et pensez que le match est fini, ils reviennent. Il est très important de bien défendre contre ce genre d’équipes."

La qualification imminente pour les 8es de finale

"C'est important, en finir avec la phase de groupe serait bien, il faudra se battre pour ça, on a joué Braga récemment et on se connaît bien. C'est une bonne équipe qui vient ici pour prendre des points. Nous avons besoin du maximum."

"Nous ne ferons rien pendant l'hiver"

Le mercato hivernal

"Je ne pense pas que nous ferons quoi que ce soit pendant l'hiver, les joueurs blessés reviendront pendant la deuxième partie de la saison. Je ne sais pas quand, mais avant la fin de la saison. Nous ne ferons rien pendant l'hiver. En été, j’espère."

Endrick

"Je ne suis pas surpris qu'il ait été appelé par le Brésil, il joue très bien. Je pense que c'est une récompense pour un jeune joueur qui se débrouille très bien."

Propos retranscrits par Real France.

