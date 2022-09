Real Madrid : après Benzema, Ancelotti craint le pire pour Modric !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid va devoir réapprendre à vivre sans Karim Benzema. Tête de gondole de la Casa Blanca, l’attaquant tricolore s’est donné une blessure à la jambe droite mardi à Glasgow (3-0) et sera absent une dizaine de jours. Luka Modric, lui, a dévoilé le secret de sa longévité.

« Je vis le football 24h/24, a-t-il affirmé dans As. J’arrive une heure et quart avant chaque séance et je déjeune tous les jours sur place. Je travaille aussi beaucoup avec les kinés et ensuite je rentre à la maison après être allés chercher mes enfants à l’école. C’est un peu ennuyeux, non ? »

Les ennuis, Carlo Ancelotti pourrait en avoir après la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre/18 décembre). Selon As, l’entraîneur du Real Madrid est très préoccupé à l’idée de savoir dans quel état il va récupérer ses joueurs trentenaires après le Mondial. Benzema (34 ans) et Modric (37 ans), ses deux fers de lance, seraient ses deux principales inquiétudes.