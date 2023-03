Real Madrid : après le Clasico, Ancelotti a une dernière chance de sauver sa tête

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Carlo Ancelotti le sait, le banc du Real Madrid est particulièrement instable, surtout depuis que Florentino Pérez est aux commandes du club. Depuis trente ans, seuls José Mourinho et Vicente Del Bosque ont tenu trois saisons pleines. L'Italien, lui, en est à deux. Et maintenant que son équipe s'est inclinée à la dernière seconde au Camp Nou (1-2) et pointe à douze longueurs de la 1ère place de la Liga, pas sûr qu'il y en ait une troisième.

D'ailleurs, le média espagnol Defensa Central est formel : seule une quinzième Champions League pourrait permettre à Carletto d'être toujours à Madrid en 2023-24. Pour cela, il faudra d'abord éliminer Chelsea en quarts de finale. Et retrouver la magie de la saison dernière quand les obstacles étaient enjambés au terme de scénarios complètement fous.