Real Madrid : Benzema responsable du coup de mou avant le réveil fracassant face au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Avec ses deux triplés en trois jours, contre Valladolid (6-0) et à Barcelone (4-0), Karim Benzema a confirmé son retour en forme. Le capitaine du Real Madrid se réveille au meilleur des moments puisque se profilent les quarts de finale de la Champions League contre Chelsea. Avant la demie de Coupe d'Espagne au Camp Nou mercredi, la crise était proche pour la Maison Blanche, larguée en Liga (12 points de retard sur le Barça) et battue à l'aller par les Blaugranas (0-1). La faute à un début d'année sans saveur. Le journaliste d'El Chiringuito Edu Aguirre affirme que ce premier trimestre 2023 dans le dur est la conséquence du mal-être de Karim Benzema !

"Quand il n'est pas bien, tout le monde le ressent"

"Un peu comme Cristiano Ronaldo en son temps, Benzema rejaillit sur l'ensemble du club, a expliqué Aguirre. Quand il n'est pas bien, tout le monde le ressent. Et en janvier, ça n'allait pas, à cause des blessures et de ses problèmes avec l'équipe de France. Mais il a eu un retour de flamme ces derniers temps. Il a discuté avec tout le monde, avec ses partenaires, le staff technique, les dirigeants... Il a reboosté tout le monde et on voit le résultat !"