Real Madrid : Courtois a profité du sacre en Liga pour tacler le FC Barcelone

Les Barcelonais ont eu les oreilles qui sifflaient hier, après le sacre du Real Madrid en Liga. Comme relayé sur notre site, les socios ont repris le chant traditionnel "Cabron, saluta el campeon !" ("C..., salut le champion") en y incorporant Gerard Piqué. Mais c'est surtout Thibaut Courtois qui a exprimé tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas : "L'après-Clasico fut décisif. Certains ont célébré cette victoire comme s'ils avaient remporté un titre, comme s'ils étaient de retour dans la course. Mais nous avons su rester calme pour aller nous imposer sur la pelouse du Celta et contre Getafe, deux équipes qui nous embêtent souvent".

Le gardien belge a raison dans la mesure où les Barcelonais se sont particulièrement enflammés après le 4-0 du Bernabeu le 20 mars. De Joan Laporta, qui a déclaré qu'il croyait encore au titre, à Dani Alves, qui estimait que si Xavi avait débuté la saison, le Barça aurait été champion, tout le monde y est allé de sa bravade en Catalogne. Gerard Piqué, cible principale de Courtois, s'était attiré les foudres de tous les Madridistes en écrivant simplement sur Twitter : "Nous sommes de retour". C'est peut-être vrai, mais c'est trop tard. Comme souvent dans la longue histoire entre le Real Madrid et le FC Barcelone !

😈😈😈 El portero del Real Madrid lanzó un mensajito al eterno rival... ¿Dirigido a Piqué?" https://t.co/naFUe6lghG — MARCA (@marca) April 30, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur