Real Madrid, FC Barcelone, PSG : le Mondial des clubs a du plomb dans l'aile

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Vous vous souvenez du brillant projet de Gianni Infantino concernant le Mondial des clubs ? Le président de la FIFA voulait l'organiser tous les quatre et l'élargir à 32 équipes, ce qui aurait compris les vainqueurs de la Champions League, éventuellement les finalistes et même les équipes les mieux classées à l'indice UEFA. Ainsi, le PSG version qatari avait une vraie chance d'être sacré à l'échelle planétaire alors qu'il échoue toujours en C1 malgré les millions investis...

Mais rassurez-vous, ce projet a finalement peu de chances de voir le jour ! En effet, il existe actuellement de grosses tensions entre la FIFA et les clubs européens, si bien que l'accord qu'ils signent chaque années est remis en question. Et s'il n'y a pas d'accord, les clubs ne seront pas obligés de mettre leurs joueurs à disposition lors de la prochaine période consacrée aux sélections, en mars 2023. Le Mondial des clubs est l'un des points de désaccord et, selon The Athletic, ce projet visant uniquement à faire de l'argent tout en alourdissant le calendrier pourrait être remisé définitivement au placard. Ouf !