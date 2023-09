Real Madrid : l'entraîneur de l'Union Berlin jure avoir trouvé le point faible des Merengue

Peut-on rêver meilleur cadre que le Bernabeu pour disputer le premier match de Champions League de son histoire ? Ce rêve, l'Union Berlin va le concrétiser demain soir. Mais les Allemands n'ont absolument pas l'intention de faire de la figuration dans l'antre des Merengue. Leur entraîneur, Urs Fischer, a même fait une grande annonce en conférence de presse ce mardi.

"Nous avons analysé tous les matches du Real Madrid. Ceux contre la Real Sociedad, le Celta Vigo, l'amical contre la Juventus... Nous avons détecté un point faible. Ils ont des joueurs de qualité partout. On parle beaucoup de Bellingham mais il y a Rodrygo aussi. Si on le laisse prendre de la vitesse et jouer en un-contre-un, il est presqu'impossible à jouer. Au milieu de terrain, tout le monde peut faire des passes décisives. Nous devons être compacts et bien organisés." On a hâte de voir quel est ce fameux point faible, même s'il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un coup de bluff...

