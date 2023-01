Real Madrid : les Ultras de l'Atlético dérapent sur Vinicius, l'Espagne en émoi avant le derby !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce jeudi, à l'approche du derby de Madrid en Coupe du Roi (21 heures), les supporters de l'Atlético se sont lâchés sur Vinicius Jr. Sur l'un des ponts de la ville, proche du centre d'entraînement de Valdebebas, le groupe « Frente Atletico » s'est en pris ouvertement au Brésilien avec une banderole et un mannequin du joueur du Real Madrid pendu.

Un nouveau dérapage qui a fait beaucoup parler alors que, depuis de longs mois maintenant, Vinicius Jr fait l'objet d'insultes racistes et d'une véritable cabale incitant à la violence pour ses célébrations un peu trop festives.

? Cuelgan una pancarta y un muñeco con la camiseta de Vinicius antes del derbi de #CopaDelRey



? 'Madrid odia al Real' pic.twitter.com/nyJ79aA2ei — Diario AS (@diarioas) January 26, 2023

Les instances et le Real condamnent le « pendu » contre Vinicius

Cette fois-ci pourtant, il semblerait que le foot espagnol fasse front pour défendre Vini Jr, lequel s'était déjà plaint de l'inaction des instances. La Liga, la Fédération et le conseil supérieur du sport se sont fendus d'un communiqué pour dénoncer ce déferlement de haine à l'égard du joueur.

Le Real Madrid y est aussi allé de son message, remerciant ses nombreux soutiens après « l'acte regrettable et répugnant de racisme, de xénophobie et de haine » contre Vinicius : « Nous tenons à exprimer notre plus ferme condamnation de ces actes qui constituent une atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes, et qui n'ont rien à voir avec les valeurs que représentent le football et le sport. Les agressions telles que celles subies par notre joueur, ou celles subies par tout sportif, n'ont pas leur place dans une société comme la nôtre. Le Real Madrid est convaincu que ceux qui ont participé à un acte aussi méprisable seront tenus pour responsables ».