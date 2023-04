Real Madrid : un Merengue suspendu jusqu'à la fin de la saison ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Après le match entre Villarreal et le Real Madrid, remporté par le Sous-marin jaune (3-2), le 8 avril dernier, Federico Valverde a complètement pété un câble en assénant un coup de poing à l'ailier gauche de Villarreal, Álex Baena, qui avait eu des propos déplacés envers le milieu de terrain merengue lors d’une rencontre entre les deux équipes plus tôt dans la saison.

Valverde risque gros

10 jours après ce coup de sang de l'Uruguayen, on en sait plus sur la sanction qu'il encourt. D'après Marca, la commission nationale anti-violence de la Liga se serait réunie ce lundi matin et aurait décidé de transférer ce dossier au comité de compétition, qui dépend de la fédération espagnole de football. Ce dernier pourrait infliger à Federico Valverde entre 4 et 12 matchs de suspension. Alors que la sanction ne devrait pas être connue avant un mois et demi, le joueur formé à Peñarol pourrait donc être suspendu jusqu'à la fin de la saison.

💥👉 La dura sanción a la que se expone Valverde: el expediente llega a Competición https://t.co/L9mrz6wqCJ — MARCA (@marca) April 17, 2023

