Real Madrid : Vinicius Jr en couple avec la Shakira mexicaine ?

En effet, comme le rapporte actuellement la presse sud-américaine, Vini Jr serait en couple avec la chanteuse Kenia Os (23 ans), star dans son pays et sur TikTok où elle culmine à près de 19 millions de followers.

Kenia Os, l'amourette de vacances de Vinicius Jr

Si on l'a beaucoup vu avec ses coéquipiers Rodrygo Goes et Eduardo Camavinga ces derniers jours, Vinicius Jr a été photographié au pied du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro en compagne de sa nouvelle petite-amie mexicaine avant que la belle n'apparaisse dans une robe sublime pour la soirée organisée par la nouvelle star brésilienne.

De son nom complet Kenia Guadalupe Flores Osuna, la pop star originaire du Sinaloa est une artiste aux multiples facettes. En plus de son contrat avec Sony Music, Kenia Os a également lancé sa propre chaîne d'alimentation et de produits cosmétiques.

Kenia OS anoche para la fiesta de Vinicius Jr en Río de Janeiro. ?￰゚ヌᄋ pic.twitter.com/sZHv6Z6KDT — Keninis (@KeninisMx) July 12, 2023

