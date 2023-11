Real Madrid : Vinicius, verdict et premières nouvelles après sa blessure avec le Brésil

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid est maudit. Déjà frappé de plusieurs blessures cette saison, la Casa Blanca pourrait avoir perdu Vinicius Junior pour les six prochains matches : 4 en Liga et 2 en Ligue des Champions ! Avant les premiers examens sur sa cuisse gauche, qu’il se tenait à la 27e minute du match entre le Brésil et la Colombie (1-2), la nuit dernière, ce diagnostic était redouté dans la capitale espagnole.

« La même chose que la dernière fois... »

« Je pense que c'est la même chose que la dernière fois, a-t-il commenté après la rencontre en zone mixte. J'ai été touché là-bas et j'ai été un peu blessé plus tard. » Selon Edu Aguirre, Vinicius Junior n’a pas été blessé par l’entrée de Davinson Sanchez mais sur un sprint. »

🚨 VINICIUS se pronuncia tras su LESIÓN:



"Creo que es la misma que la última vez".



"Me dieron un golpe ahí y me resentí un poco más tarde" (vía @FuiClear). pic.twitter.com/JbjrRPJPKH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2023

Podcast Men's Up Life